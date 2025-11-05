कंपनी निर्देशिका
Aston सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Moscow Metro Area में

Aston में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Moscow Metro Area पैकेज प्रति year कुल RUB 877K है। Aston के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025

औसत पैकेज
company icon
Aston
Software Engineer
Moscow, MC, Russia
प्रति वर्ष कुल
RUB 877K
स्तर
L3
मूल वेतन
RUB 877K
Stock (/yr)
RUB 0
बोनस
RUB 0
कंपनी में वर्ष
0-1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
0-1 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Aston?
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

शामिल पदनाम

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

Aston in Moscow Metro Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज RUB 3,217,396 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Aston में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Moscow Metro Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा RUB 876,727 है।

