Aston सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Belarus में

Aston में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Belarus पैकेज प्रति year कुल BYN 121K है। Aston के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025

औसत पैकेज
company icon
Aston
Software Engineer
hidden
प्रति वर्ष कुल
BYN 121K
स्तर
Senior Software Engineer
मूल वेतन
BYN 121K
Stock (/yr)
BYN 0
बोनस
BYN 0
कंपनी में वर्ष
2-4 वर्ष
अनुभव के वर्ष
5-10 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Aston?
नवीनतम वेतन सबमिशन
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

शामिल पदनाम

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

Aston in Belarus में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज BYN 139,977 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Aston में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Belarus के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा BYN 120,658 है।

