ASSURANCE IQ
ASSURANCE IQ वेतन

ASSURANCE IQ का वेतन निम्न स्तर पर मार्केटिंग ऑपरेशन्स के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $63,315 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए $261,300 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है ASSURANCE IQ. अंतिम अपडेट: 9/12/2025

$160K

प्रोडक्ट मैनेजर
Median $156K
अकाउंटेंट
$93.1K
डेटा साइंटिस्ट
$152K

मार्केटिंग
$93.5K
मार्केटिंग ऑपरेशन्स
$63.3K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
$186K
प्रोग्राम मैनेजर
$111K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
$261K
टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
$173K
वेस्टिंग अनुसूची

10%

वर्ष 1

20%

वर्ष 2

40%

वर्ष 3

30%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

ASSURANCE IQ में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 10% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (10.00% वार्षिक)

  • 20% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (20.00% वार्षिक)

  • 40% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (40.00% वार्षिक)

  • 30% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (30.00% वार्षिक)

The highest paying role reported at ASSURANCE IQ is सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $261,300. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ASSURANCE IQ is $152,348.

