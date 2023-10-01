कंपनी निर्देशिका
ASM
ASM का वेतन कम-अंत में में एक व्यवसाय परिचालन के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $48,663 से लेकर उच्च-अंत में में एक उत्पाद डिजाइनर के लिए $156,310 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है ASM. अंतिम अपडेट: 8/21/2025

$160K

मैकेनिकल इंजीनियर
Median $115K
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $134K
हार्डवेयर इंजीनियर
Median $150K

व्यवसाय परिचालन
$48.7K
रासायनिक इंजीनियर
$140K
इलेक्ट्रिकल इंजीनियर
$113K
उत्पाद डिजाइनर
$156K
परियोजना प्रबंधक
$134K
बिक्री इंजीनियर
$99.5K
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di ASM adalah उत्पाद डिजाइनर at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $156,310. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di ASM adalah $134,000.

