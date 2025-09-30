कंपनी निर्देशिका
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
ARRK सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Munich Metro Region में

ARRK में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Munich Metro Region पैकेज प्रति year कुल €79.1K है। ARRK के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत पैकेज
company icon
ARRK
Embedded Systems Software Developer
Munich, BY, Germany
प्रति वर्ष कुल
€79.1K
स्तर
Developer
मूल वेतन
€79.1K
Stock (/yr)
€0
बोनस
€0
कंपनी में वर्ष
2 वर्ष
अनुभव के वर्ष
10 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं ARRK?

€142K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

सामान्य प्रश्न

ARRK in Munich Metro Region में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज €120,470 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
ARRK में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Munich Metro Region के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा €79,141 है।

अन्य संसाधन