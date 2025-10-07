कंपनी निर्देशिका
Arm फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Cambridge Area में

Arm में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Cambridge Area Grade 2 के लिए प्रति year £43.3K से Grade 6 के लिए प्रति year £178K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Cambridge Area पैकेज कुल £108K है। Arm के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/7/2025

औसत स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
Grade 2
Graduate Engineer(प्रवेश स्तर)
£43.3K
£36.7K
£4.7K
£1.9K
Grade 3
Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 4
Senior Engineer
£120K
£74.1K
£41.1K
£4.7K
Grade 5
Staff Engineer
£138K
£85.6K
£46.6K
£5.8K
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Arm में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

Arm in Greater Cambridge Area में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज £242,491 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Arm में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Greater Cambridge Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा £128,668 है।

