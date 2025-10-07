कंपनी निर्देशिका
Arm
Arm फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Arm में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United Kingdom Grade 2 के लिए प्रति year £43.3K से Grade 6 के लिए प्रति year £178K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United Kingdom पैकेज कुल £131K है। Arm के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/7/2025

स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
Grade 2
Graduate Engineer(प्रवेश स्तर)
£43.3K
£36.7K
£4.7K
£1.9K
Grade 3
Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 4
Senior Engineer
£120K
£74.1K
£41.1K
£4.7K
Grade 5
Staff Engineer
£146K
£86.6K
£55.9K
£3.9K
देखें 4 अधिक स्तर
£122K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Arm में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

Arm in United Kingdom में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज £242,491 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Arm में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in United Kingdom के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा £124,843 है।

अन्य संसाधन