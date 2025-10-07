Arm फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Arm में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United Kingdom Grade 2 के लिए प्रति year £43.3K से Grade 6 के लिए प्रति year £178K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United Kingdom पैकेज कुल £131K है। Arm के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/7/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
Grade 2
£43.3K
£36.7K
£4.7K
£1.9K
Grade 3
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 4
£120K
£74.1K
£41.1K
£4.7K
Grade 5
£146K
£86.6K
£55.9K
£3.9K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Arm में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)