Arm ASIC Engineer वेतन Greater Cambridge Area में

Arm में ASIC Engineer मुआवजा in Greater Cambridge Area Hardware Engineer के लिए प्रति year £71.1K से Principal Hardware Engineer के लिए प्रति year £187K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Cambridge Area पैकेज कुल £110K है। Arm के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/7/2025

स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
Graduate Hardware Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Hardware Engineer
£71.1K
£50.2K
£15K
£6K
Senior Hardware Engineer
£111K
£70.4K
£38K
£2.6K
Staff Hardware Engineer
£133K
£92.5K
£36.7K
£3.5K
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Arm में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

Arm in Greater Cambridge Area में ASIC Engineer के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज £211,913 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Arm में ASIC Engineer भूमिका in Greater Cambridge Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा £116,729 है।

