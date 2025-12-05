कंपनी निर्देशिका
Arize AI
Arize AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Arize AI में औसत सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुल मुआवजा in United States प्रति year $139K से $194K तक है। Arize AI के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/5/2025

औसत कुल मुआवजा

$150K - $174K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$139K$150K$174K$194K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

Arize AI in United States में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $193,970 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Arize AI में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $138,550 है।

