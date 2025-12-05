कंपनी निर्देशिका
Aristeia Capital
Aristeia Capital डेटा साइंस मैनेजर वेतन

Aristeia Capital में औसत डेटा साइंस मैनेजर कुल मुआवजा in United States प्रति year $486K से $690K तक है। Aristeia Capital के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/5/2025

औसत कुल मुआवजा

$552K - $654K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$486K$552K$654K$690K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

में करियर स्तर क्या हैं Aristeia Capital?

सामान्य प्रश्न

Aristeia Capital in United States में डेटा साइंस मैनेजर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $690,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Aristeia Capital में डेटा साइंस मैनेजर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $486,000 है।

