कंपनी निर्देशिका
Arcesium
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्तर

Senior Principal Engineer

में स्तर Arcesium

स्तरों की तुलना करें
  1. Software EngineerL1
  2. Senior Software EngineerL2
  3. Technical LeadL3
    4. दिखाएं 3 अधिक स्तर
औसत वार्षिक कुल मुआवजा
₹57,453
मूल वेतन
₹4,028,386
स्टॉक अनुदान ()
₹174,718
बोनस
₹815,933
Block logo
+₹5.07M
Robinhood logo
+₹7.77M
Stripe logo
+₹1.75M
Datadog logo
+₹3.06M
Verily logo
+₹1.92M
Don't get lowballed
नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
डेटा एक्सपोर्ट करेंखुली नौकरियां देखें
कोई सवाल है? कम्यूनिटी से पूछें।

विभिन्न कंपनियों के कर्मचारियों से जुड़ने, करियर टिप्स पाने और अधिक जानकारी के लिए Levels.fyi कम्यूनिटी पर जाएं।

अभी जाएं!

फीचर्ड जॉब्स

    Arcesium के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • SoftServe
  • exadel
  • InvestCloud
  • Avtex
  • MedeAnalytics
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन