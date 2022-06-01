कंपनी निर्देशिका
AppsFlyer
AppsFlyer वेतन

AppsFlyer का वेतन कम-अंत में में एक ग्राहक सफलता के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $29,470 से लेकर उच्च-अंत में में एक तकनीकी कार्यक्रम प्रबंधक के लिए $269,593 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है AppsFlyer. अंतिम अपडेट: 8/12/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $133K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक
Median $144K
व्यवसाय विश्लेषक
$95.4K

ग्राहक सफलता
$29.5K
डेटा विश्लेषक
$85.3K
डेटा वैज्ञानिक
$141K
मानव संसाधन
$85.4K
विपणन
$54K
उत्पाद डिजाइनर
$85.4K
उत्पाद प्रबंधक
$109K
कार्यक्रम प्रबंधक
$125K
भर्ती अधिकारी
$147K
बिक्री
$121K
तकनीकी कार्यक्रम प्रबंधक
$270K
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

AppsFlyer में, स्टॉक/इक्विटी ग्रांट 4-वर्ष की वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

AppsFlyer में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका तकनीकी कार्यक्रम प्रबंधक at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $269,593 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
AppsFlyer में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $115,012 है।

