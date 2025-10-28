AppLovin सोल्यूशन आर्किटेक्ट वेतन

AppLovin में औसत सोल्यूशन आर्किटेक्ट कुल मुआवजा in United States प्रति year $193K से $269K तक है। AppLovin के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/28/2025

औसत कुल मुआवजा $207K - $244K United States सामान्य रेंज संभावित रेंज $193K $207K $244K $269K सामान्य रेंज संभावित रेंज

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 100 % वर्ष 1 स्टॉक प्रकार RSU AppLovin में, RSUs 1-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 100 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % त्रैमासिक )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है AppLovin ?