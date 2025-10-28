AppLovin सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

AppLovin में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States Software Engineer 2 के लिए प्रति year $242K से Staff Software Engineer के लिए प्रति year $574K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $350K है। AppLovin के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/28/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$242K
$176K
$58.3K
$7K
Senior Software Engineer 1
$247K
$193K
$54.8K
$0
Senior Software Engineer 2
$335K
$224K
$108K
$3.8K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
100%
वर्ष 1
AppLovin में, RSUs 1-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
100% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% त्रैमासिक)