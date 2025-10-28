AppLovin प्रोडक्ट मैनेजर वेतन

AppLovin में प्रोडक्ट मैनेजर मुआवजा in Germany Senior Product Manager 2 के लिए प्रति year €102K है। AppLovin के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/28/2025
औसत कुल मुआवजा
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Product Manager 2
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 2
€102K
€90.9K
€0
€11.1K
100%
वर्ष 1
AppLovin में, RSUs 1-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
100% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% त्रैमासिक)