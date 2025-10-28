AppLovin प्रोडक्ट मैनेजर वेतन

AppLovin में प्रोडक्ट मैनेजर मुआवजा in Germany Senior Product Manager 2 के लिए प्रति year €102K है। AppLovin के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/28/2025

औसत कुल मुआवजा €92.9K - €108K Germany सामान्य रेंज संभावित रेंज €81.9K €92.9K €108K €119K सामान्य रेंज संभावित रेंज

+ €50.3K + €77.2K + €17.3K + €30.3K + €19.1K Don't get lowballed

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 100 % वर्ष 1 स्टॉक प्रकार RSU AppLovin में, RSUs 1-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 100 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % त्रैमासिक )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है AppLovin ?