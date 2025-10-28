कंपनी निर्देशिका
AppLovin
AppLovin प्रोडक्ट मैनेजर वेतन

AppLovin में प्रोडक्ट मैनेजर मुआवजा in Germany Senior Product Manager 2 के लिए प्रति year €102K है। AppLovin के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/28/2025

औसत कुल मुआवजा

€92.9K - €108K
Germany
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
€81.9K€92.9K€108K€119K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Product Manager 2
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 2
€102K
€90.9K
€0
€11.1K
वेस्टिंग अनुसूची

100%

वर्ष 1

स्टॉक प्रकार
RSU

AppLovin में, RSUs 1-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 100% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% त्रैमासिक)



सामान्य प्रश्न

AppLovin in Germany में प्रोडक्ट मैनेजर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज €118,890 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
AppLovin में प्रोडक्ट मैनेजर भूमिका in Germany के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा €81,924 है।

