AppLovin प्रोडक्ट डिज़ाइनर वेतन

AppLovin में औसत प्रोडक्ट डिज़ाइनर कुल मुआवजा in Canada प्रति year CA$61.4K से CA$89.2K तक है। AppLovin के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/28/2025
औसत कुल मुआवजा
100%
वर्ष 1
AppLovin में, RSUs 1-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
100% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% त्रैमासिक)