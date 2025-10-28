AppLovin प्रोडक्ट डिज़ाइनर वेतन

कंपनी निर्देशिका
AppLovin में औसत प्रोडक्ट डिज़ाइनर कुल मुआवजा in Canada प्रति year CA$61.4K से CA$89.2K तक है। AppLovin के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/28/2025

औसत कुल मुआवजा

CA$69.7K - CA$80.9K
Canada
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
CA$61.4KCA$69.7KCA$80.9KCA$89.2K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची

100%

वर्ष 1

स्टॉक प्रकार
RSU

AppLovin में, RSUs 1-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 100% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% त्रैमासिक)



सामान्य प्रश्न

AppLovin in Canada में प्रोडक्ट डिज़ाइनर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज CA$89,177 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
AppLovin में प्रोडक्ट डिज़ाइनर भूमिका in Canada के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा CA$61,450 है।

