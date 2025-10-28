AppLovin प्रोडक्ट डिज़ाइनर वेतन

AppLovin में औसत प्रोडक्ट डिज़ाइनर कुल मुआवजा in Canada प्रति year CA$61.4K से CA$89.2K तक है। AppLovin के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/28/2025

औसत कुल मुआवजा CA$69.7K - CA$80.9K Canada सामान्य रेंज संभावित रेंज CA$61.4K CA$69.7K CA$80.9K CA$89.2K सामान्य रेंज संभावित रेंज

+ CA$80.5K + CA$124K + CA$27.8K + CA$48.6K + CA$30.5K

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 100 % वर्ष 1 स्टॉक प्रकार RSU AppLovin में, RSUs 1-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 100 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % त्रैमासिक )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है AppLovin ?