AppLovin मार्केटिंग ऑपरेशन्स वेतन

AppLovin में औसत मार्केटिंग ऑपरेशन्स कुल मुआवजा in United States प्रति year $68K से $92.8K तक है। AppLovin के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/28/2025

औसत कुल मुआवजा

$72.8K - $88K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$68K$72.8K$88K$92.8K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची

100%

वर्ष 1

स्टॉक प्रकार
RSU

AppLovin में, RSUs 1-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 100% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% त्रैमासिक)



सामान्य प्रश्न

AppLovin in United States में मार्केटिंग ऑपरेशन्स के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $92,800 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
AppLovin में मार्केटिंग ऑपरेशन्स भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $68,000 है।

