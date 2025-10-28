AppLovin डेटा साइंटिस्ट वेतन

AppLovin में औसत डेटा साइंटिस्ट कुल मुआवजा in United States प्रति year $551K से $802K तक है। AppLovin के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/28/2025

औसत कुल मुआवजा $632K - $721K United States सामान्य रेंज संभावित रेंज $551K $632K $721K $802K सामान्य रेंज संभावित रेंज

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 100 % वर्ष 1 स्टॉक प्रकार RSU AppLovin में, RSUs 1-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 100 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % त्रैमासिक )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है AppLovin ?