AppLovin डेटा एनालिस्ट वेतन

AppLovin में औसत डेटा एनालिस्ट कुल मुआवजा in Germany प्रति year €72K से €105K तक है। AppLovin के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/28/2025

औसत कुल मुआवजा €82.7K - €94.3K Germany सामान्य रेंज संभावित रेंज €72K €82.7K €94.3K €105K सामान्य रेंज संभावित रेंज

+ €50.3K + €77.2K + €17.3K + €30.3K + €19.1K Don't get lowballed

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 100 % वर्ष 1 स्टॉक प्रकार RSU AppLovin में, RSUs 1-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 100 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % त्रैमासिक )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है AppLovin ?