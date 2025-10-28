कंपनी निर्देशिका
Apple
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
    Levels FYI Logo
  • वेतन
  • Test Engineer

  • सभी Test Engineer वेतन

Apple Test Engineer वेतन

Apple में मध्यक Test Engineer मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $121K है। Apple के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/28/2025

औसत पैकेज
company icon
Apple
Test Engineer
Sunnyvale, CA
प्रति वर्ष कुल
$121K
स्तर
ICT1
मूल वेतन
$96K
Stock (/yr)
$15K
बोनस
$10K
कंपनी में वर्ष
3 वर्ष
अनुभव के वर्ष
3 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Apple?
Apple logo
+$45K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
डेटा एक्सपोर्ट करेंखुली नौकरियां देखें

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Apple में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (12.50% अर्धवार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (12.50% अर्धवार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (12.50% अर्धवार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (12.50% अर्धवार्षिक)

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Apple में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



अपने इनबॉक्स में सत्यापित वेतन प्राप्त करें

सत्यापित की सदस्यता लें Test Engineer ऑफर्स.आपको ईमेल द्वारा मुआवजे के विवरण का विश्लेषण मिलेगा। और जानें

यह साइट reCAPTCHA और गूगल द्वारा सुरक्षित है गोपनीयता नीति और सेवा की शर्तें लागू होती हैं।

सामान्य प्रश्न

Apple in United States में Test Engineer के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $191,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Apple में Test Engineer भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $123,000 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Apple के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Google
  • Affirm
  • Bed Bath & Beyond
  • LinkedIn
  • Uber
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन