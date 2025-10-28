Apple टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर वेतन

Apple में टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर मुआवजा in United States ICT2 के लिए प्रति year $226K से ICT6 के लिए प्रति year $600K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $335K है। Apple के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/28/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
ICT2
$226K
$154K
$51.8K
$20.5K
ICT3
$222K
$164K
$44K
$14.2K
ICT4
$322K
$210K
$95.1K
$17.1K
ICT5
$428K
$233K
$153K
$42.2K
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Apple में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (12.50% अर्धवार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (12.50% अर्धवार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (12.50% अर्धवार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (12.50% अर्धवार्षिक)
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Apple में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)
