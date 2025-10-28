Apple सोल्यूशन आर्किटेक्ट वेतन

Apple में सोल्यूशन आर्किटेक्ट मुआवजा in United States ICT4 के लिए प्रति year $201K से ICT6 के लिए प्रति year $661K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $455K है। Apple के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/28/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
ICT2
$ --
$ --
$ --
$ --
ICT3
$ --
$ --
$ --
$ --
ICT4
$201K
$141K
$43.3K
$16.7K
ICT5
$492K
$242K
$146K
$104K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
Apple में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (12.50% अर्धवार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (12.50% अर्धवार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (12.50% अर्धवार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (12.50% अर्धवार्षिक)
