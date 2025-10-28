कंपनी निर्देशिका
Apple
  • वेतन
  • Software QA Engineer

  • सभी Software QA Engineer वेतन

Apple Software QA Engineer वेतन

Apple में Software QA Engineer मुआवजा in United States ICT4 के लिए प्रति year $248K है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $224K है। Apple के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/28/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
ICT2
$ --
$ --
$ --
$ --
ICT3
$ --
$ --
$ --
$ --
ICT4
$248K
$153K
$80K
$15K
ICT5
$ --
$ --
$ --
$ --
देखें 4 अधिक स्तर
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Apple में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (12.50% अर्धवार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (12.50% अर्धवार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (12.50% अर्धवार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (12.50% अर्धवार्षिक)

सामान्य प्रश्न

Apple in United States में Software QA Engineer के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $271,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Apple में Software QA Engineer भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $261,000 है।

