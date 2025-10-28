Apple सेल्स इंजीनियर वेतन

Apple में औसत सेल्स इंजीनियर कुल मुआवजा in United States प्रति year $340K से $483K तक है। Apple के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/28/2025

औसत कुल मुआवजा $386K - $458K United States सामान्य रेंज संभावित रेंज $340K $386K $458K $483K सामान्य रेंज संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य वैकल्पिक 1 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 स्टॉक प्रकार RSU Apple में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 12.50 % अर्धवार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 12.50 % अर्धवार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 12.50 % अर्धवार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 12.50 % अर्धवार्षिक ) 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 स्टॉक प्रकार RSU Apple में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

25 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Apple ?