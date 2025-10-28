Apple सेल्स वेतन

Apple में सेल्स मुआवजा in United States ICT2 के लिए प्रति year $73.1K से ICT5 के लिए प्रति year $253K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $70K है। Apple के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/28/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
ICT2
$73.1K
$67.5K
$4.2K
$1.4K
ICT3
$68.8K
$67.4K
$1.4K
$0
ICT4
$148K
$123K
$18K
$7.1K
ICT5
$233K
$155K
$65K
$13K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Apple में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (12.50% अर्धवार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (12.50% अर्धवार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (12.50% अर्धवार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (12.50% अर्धवार्षिक)
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Apple में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)
