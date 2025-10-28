Apple प्रोडक्ट डिज़ाइनर वेतन

Apple में प्रोडक्ट डिज़ाइनर मुआवजा in United States ICT2 के लिए प्रति year $157K से ICT6 के लिए प्रति year $909K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $295K है। Apple के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/28/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
ICT2
$157K
$143K
$10.6K
$3.9K
ICT3
$231K
$163K
$57.6K
$10.4K
ICT4
$301K
$195K
$85.2K
$21.2K
ICT5
$457K
$236K
$180K
$41.3K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Apple में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (12.50% अर्धवार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (12.50% अर्धवार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (12.50% अर्धवार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (12.50% अर्धवार्षिक)
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
