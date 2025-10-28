Apple लीगल वेतन

कंपनी निर्देशिका
Apple में लीगल मुआवजा in United States ICT3 के लिए प्रति year $164K से ICT6 के लिए प्रति year $493K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $312K है। Apple के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/28/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
ICT2
$ --
$ --
$ --
$ --
ICT3
$164K
$153K
$5.8K
$5K
ICT4
$265K
$196K
$43K
$26K
ICT5
$343K
$234K
$79.3K
$30K
देखें 4 अधिक स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
Apple logo
+$45K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Apple में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (12.50% अर्धवार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (12.50% अर्धवार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (12.50% अर्धवार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (12.50% अर्धवार्षिक)

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Apple में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



शामिल पदनाम

नया पदनाम जमा करें

लीगल काउंसल

सामान्य प्रश्न

Apple in United States में लीगल के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $493,125 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Apple में लीगल भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $272,000 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Apple के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

