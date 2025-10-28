कंपनी निर्देशिका
Apple
Apple इन्वेस्टमेंट बैंकर वेतन

Apple में औसत इन्वेस्टमेंट बैंकर कुल मुआवजा in India प्रति year ₹2.48M से ₹3.39M तक है। Apple के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/28/2025

औसत कुल मुआवजा

₹2.66M - ₹3.21M
India
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
₹2.48M₹2.66M₹3.21M₹3.39M
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Apple में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (12.50% अर्धवार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (12.50% अर्धवार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (12.50% अर्धवार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (12.50% अर्धवार्षिक)

सामान्य प्रश्न

Apple in India में इन्वेस्टमेंट बैंकर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹3,388,536 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Apple में इन्वेस्टमेंट बैंकर भूमिका in India के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹2,482,979 है।

