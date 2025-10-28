Apple इन्वेस्टमेंट बैंकर वेतन

Apple में औसत इन्वेस्टमेंट बैंकर कुल मुआवजा in India प्रति year ₹2.48M से ₹3.39M तक है। Apple के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/28/2025

औसत कुल मुआवजा ₹2.66M - ₹3.21M India सामान्य रेंज संभावित रेंज ₹2.48M ₹2.66M ₹3.21M ₹3.39M सामान्य रेंज संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य वैकल्पिक 1 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 स्टॉक प्रकार RSU Apple में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 12.50 % अर्धवार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 12.50 % अर्धवार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 12.50 % अर्धवार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 12.50 % अर्धवार्षिक ) 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 स्टॉक प्रकार RSU Apple में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

25 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Apple ?