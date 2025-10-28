Apple ह्यूमन रिसोर्सेस वेतन

Apple में ह्यूमन रिसोर्सेस मुआवजा in United States ICT2 के लिए प्रति year $315K से ICT5 के लिए प्रति year $279K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $262K है। Apple के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/28/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
ICT2
$315K
$200K
$115K
$0
ICT3
$138K
$120K
$12K
$6.3K
ICT4
$221K
$176K
$29.5K
$15.5K
ICT5
$279K
$197K
$52.6K
$29.8K
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Apple में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)