Appian फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन United States में

Appian में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States Software Engineer 1 के लिए प्रति year $121K से Senior Software Engineer 1 के लिए प्रति year $182K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $130K है। Appian के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/11/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
Software Engineer 1
$121K
$113K
$356
$7.7K
Software Engineer 2
$155K
$141K
$3.8K
$10.7K
Senior Software Engineer 1
$182K
$175K
$2.5K
$5K
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
20%
वर्ष 1
20%
वर्ष 2
20%
वर्ष 3
20%
वर्ष 4
20%
वर्ष 5
Appian में, RSUs 5-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
20% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (20.00% वार्षिक)
20% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (20.00% वार्षिक)
20% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (20.00% वार्षिक)
20% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (20.00% वार्षिक)
20% में वेस्ट होता है 5th-वर्ष (20.00% वार्षिक)