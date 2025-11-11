Appian टेक्निकल एकाउंटेंट वेतन

Appian में औसत टेक्निकल एकाउंटेंट कुल मुआवजा in United States प्रति year $92.4K से $129K तक है। Appian के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/11/2025

औसत कुल मुआवजा $99K - $117K United States सामान्य रेंज संभावित रेंज $92.4K $99K $117K $129K सामान्य रेंज संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 20 % वर्ष 1 20 % वर्ष 2 20 % वर्ष 3 20 % वर्ष 4 20 % वर्ष 5 स्टॉक प्रकार RSU Appian में, RSUs 5-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 20 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 20.00 % वार्षिक )

20 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 20.00 % वार्षिक )

20 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 20.00 % वार्षिक )

20 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 20.00 % वार्षिक )

20 % में वेस्ट होता है 5th - वर्ष ( 20.00 % वार्षिक )

