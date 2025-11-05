कंपनी निर्देशिका
Apexon सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Mumbai Metropolitan Region में

Apexon में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Mumbai Metropolitan Region पैकेज प्रति year कुल ₹1.29M है। Apexon के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025

औसत पैकेज
company icon
Apexon
Backend Software Engineer
Mumbai, MH, India
प्रति वर्ष कुल
₹1.29M
स्तर
JL6A
मूल वेतन
₹1.29M
Stock (/yr)
₹0
बोनस
₹0
कंपनी में वर्ष
1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
3 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Apexon?
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

शामिल पदनाम

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

Apexon in Mumbai Metropolitan Region में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹2,905,984 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Apexon में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Mumbai Metropolitan Region के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹713,107 है।

