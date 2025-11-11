Apex Fintech Solutions बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Apex Fintech Solutions में बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States Software Engineer I के लिए प्रति year $107K है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $132K है। Apex Fintech Solutions के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/11/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
Software Engineer I
$107K
$97.5K
$0
$9.8K
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
कोई वेतन नहीं मिला
