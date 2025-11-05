कंपनी निर्देशिका
Aon
Aon सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Singapore में

Aon में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Singapore पैकेज प्रति year कुल SGD 86.6K है। Aon के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025

औसत पैकेज
company icon
Aon
Associate Software Engineer
Singapore, SG, Singapore
प्रति वर्ष कुल
SGD 86.6K
स्तर
L8
मूल वेतन
SGD 86.6K
Stock (/yr)
SGD 0
बोनस
SGD 0
कंपनी में वर्ष
1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
1 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Aon?
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
सामान्य प्रश्न

Aon in Singapore में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज SGD 155,880 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Aon में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Singapore के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा SGD 86,624 है।

अन्य संसाधन