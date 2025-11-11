कंपनी निर्देशिका
  • वेतन
  • सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  • साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर

  • Greater Melbourne Area

ANZ साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर वेतन Greater Melbourne Area में

ANZ में साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर मुआवजा in Greater Melbourne Area Junior Software Engineer के लिए प्रति year A$119K से Software Engineer के लिए प्रति year A$149K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Melbourne Area पैकेज कुल A$159K है। ANZ के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/11/2025

औसत स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
Junior Software Engineer
(प्रवेश स्तर)
A$119K
A$116K
A$0
A$3.7K
Software Engineer
A$149K
A$146K
A$0
A$3.4K
Senior Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Lead Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Block logo
+A$89.6K
Robinhood logo
+A$138K
Stripe logo
+A$30.9K
Datadog logo
+A$54.1K
Verily logo
+A$34K
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
में करियर स्तर क्या हैं ANZ?

सामान्य प्रश्न

ANZ in Greater Melbourne Area में साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज A$175,925 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
ANZ में साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर भूमिका in Greater Melbourne Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा A$156,063 है।

