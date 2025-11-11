कंपनी निर्देशिका
ANZ डेटा इंजीनियर वेतन

ANZ में मध्यक डेटा इंजीनियर मुआवजा in Australia पैकेज प्रति year कुल A$127K है। ANZ के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/11/2025

औसत पैकेज
प्रति वर्ष कुल
A$127K
स्तर
L4
मूल वेतन
A$124K
Stock (/yr)
A$0
बोनस
A$3.1K
कंपनी में वर्ष
1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
3 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं ANZ?
Block logo
+A$89.6K
Robinhood logo
+A$138K
Stripe logo
+A$30.9K
Datadog logo
+A$54.1K
Verily logo
+A$34K
नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
सामान्य प्रश्न

ANZ in Australia में डेटा इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज A$184,243 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
ANZ में डेटा इंजीनियर भूमिका in Australia के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा A$123,958 है।

अन्य संसाधन