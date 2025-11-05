कंपनी निर्देशिका
  वेतन
  सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

  Greater Sydney

ANZ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Sydney में

ANZ में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Sydney Senior Software Engineer के लिए प्रति year A$181K है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Sydney पैकेज कुल A$107K है। ANZ के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Junior Software Engineer
(प्रवेश स्तर)
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Senior Software Engineer
A$181K
A$175K
A$0
A$5.7K
Lead Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Block logo
+A$89.5K
Robinhood logo
+A$137K
Stripe logo
+A$30.9K
Datadog logo
+A$54K
Verily logo
+A$33.9K
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

में करियर स्तर क्या हैं ANZ?

शामिल पदनाम

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेटा इंजीनियर

डेवऑप्स इंजीनियर

साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

ANZ in Greater Sydney में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज A$180,850 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
ANZ में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Greater Sydney के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा A$107,335 है।

