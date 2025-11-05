ANZ डेटा साइंटिस्ट वेतन Greater Melbourne Area में

ANZ में डेटा साइंटिस्ट मुआवजा in Greater Melbourne Area Data Scientist के लिए प्रति year A$126K से Senior Data Scientist के लिए प्रति year A$171K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Melbourne Area पैकेज कुल A$119K है। ANZ के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Junior Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Data Scientist
A$126K
A$121K
A$0
A$5K
Senior Data Scientist
A$171K
A$159K
A$0
A$11.6K
Lead Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
