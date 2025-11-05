Anthropic सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन New York City Area में

Anthropic में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in New York City Area Software Engineer के लिए प्रति year $350K से Senior Software Engineer के लिए प्रति year $535K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in New York City Area पैकेज कुल $500K है। Anthropic के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Software Engineer
$350K
$225K
$125K
$0
Senior Software Engineer
$535K
$310K
$225K
$0
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Anthropic में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)