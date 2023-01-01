कंपनी निर्देशिका
Anthropic
Anthropic वेतन

Anthropic का वेतन कम-अंत में में एक विपणन के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $311,933 से लेकर उच्च-अंत में में एक व्यवसाय परिचालन के लिए $642,600 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Anthropic. अंतिम अपडेट: 8/21/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Senior Software Engineer $526K
Lead Software Engineer $635K
व्यवसाय परिचालन
$643K
सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ (आईटी)
$322K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
विपणन
$312K
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Anthropic में, स्टॉक/इक्विटी ग्रांट 4-वर्ष की वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Anthropic to व्यवसाय परिचालन at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $642,600. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Anthropic wynosi $525,821.

