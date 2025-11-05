कंपनी निर्देशिका
Ant Group
Ant Group सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Singapore में

Ant Group में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Singapore पैकेज प्रति year कुल SGD 95.5K है। Ant Group के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025

औसत पैकेज
company icon
Ant Group
Software Engineer
Singapore, SG, Singapore
प्रति वर्ष कुल
SGD 95.5K
स्तर
P5
मूल वेतन
SGD 76K
Stock (/yr)
SGD 0
बोनस
SGD 19.5K
कंपनी में वर्ष
0 वर्ष
अनुभव के वर्ष
0 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Ant Group?
Block logo
+SGD 75.3K
Robinhood logo
+SGD 116K
Stripe logo
+SGD 26K
Datadog logo
+SGD 45.5K
Verily logo
+SGD 28.6K
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
इंटर्नशिप वेतन

सामान्य प्रश्न

Ant Group in Singapore में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज SGD 130,461 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Ant Group में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Singapore के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा SGD 97,420 है।

