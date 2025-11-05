कंपनी निर्देशिका
Ant Group
Ant Group सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन San Francisco Bay Area में

Ant Group में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in San Francisco Bay Area पैकेज प्रति year कुल $230K है। Ant Group के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025

औसत पैकेज
Ant Group
Machine Learning Engineer
Sunnyvale, CA
प्रति वर्ष कुल
$230K
स्तर
L5
मूल वेतन
$210K
Stock (/yr)
$20K
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
2 वर्ष
अनुभव के वर्ष
5 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Ant Group?
नवीनतम वेतन सबमिशन
सामान्य प्रश्न

Ant Group in San Francisco Bay Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $610,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Ant Group में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in San Francisco Bay Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $159,000 है।

