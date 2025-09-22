कंपनी निर्देशिका
Ant Group
Ant Group सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Ant Group में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in China पैकेज प्रति year कुल CN¥499K है। Ant Group के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/22/2025

औसत पैकेज
company icon
Ant Group
Software Engineer
Beijing, BJ, China
प्रति वर्ष कुल
CN¥499K
स्तर
11
मूल वेतन
CN¥499K
Stock (/yr)
CN¥0
बोनस
CN¥0
कंपनी में वर्ष
3 वर्ष
अनुभव के वर्ष
3 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Ant Group?

CN¥1.15M

वेतन पाएं, धोखा नहीं

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

सामान्य प्रश्न

Ant Group in China में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज CN¥901,504 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Ant Group में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in China के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा CN¥475,976 है।

अन्य संसाधन