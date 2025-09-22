Ant Group प्रोडक्ट मैनेजर वेतन

कंपनी निर्देशिका
Ant Group में मध्यक प्रोडक्ट मैनेजर मुआवजा in Singapore पैकेज प्रति year कुल SGD 115K है। Ant Group के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/22/2025

औसत पैकेज
company icon
Ant Group
Product Designer
Singapore, SG, Singapore
प्रति वर्ष कुल
SGD 115K
स्तर
12
मूल वेतन
SGD 115K
Stock (/yr)
SGD 0
बोनस
SGD 0
कंपनी में वर्ष
3 वर्ष
अनुभव के वर्ष
9 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Ant Group?

SGD 210K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
सामान्य प्रश्न

Ant Group in Singapore में प्रोडक्ट मैनेजर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज SGD 328,657 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Ant Group में प्रोडक्ट मैनेजर भूमिका in Singapore के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा SGD 114,786 है।

