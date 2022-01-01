कंपनी निर्देशिका
Ant Group
यहां काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

Ant Group वेतन

Ant Group का वेतन कम-अंत में में एक परियोजना प्रबंधक के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $54,398 से लेकर उच्च-अंत में में एक व्यवसाय विश्लेषक के लिए $220,743 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Ant Group. अंतिम अपडेट: 8/21/2025

$160K

भुगतान पाएं, नहीं खेले जाएं

हमने हजारों ऑफर का मोलभाव किया है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) वृद्धि प्राप्त करते हैं। अपना वेतन मोलभाव करवाएं या अपना रिज़्यूमे समीक्षा करवाएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रोजाना यह करने वाले भर्तीकर्ताओं द्वारा।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $69.5K
उत्पाद प्रबंधक
Median $87.6K
व्यवसाय विश्लेषक
$221K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
व्यवसाय विकास
$56K
डेटा वैज्ञानिक
$90.6K
विपणन
$121K
विपणन परिचालन
$167K
उत्पाद डिजाइनर
$80.4K
परियोजना प्रबंधक
$54.4K
समाधान वास्तुकार
$146K
आपका शीर्षक गायब है?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पृष्ठ या अपना वेतन जोड़ें पृष्ठ अनलॉक करने में मदद के लिए।


अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Ant Group में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका व्यवसाय विश्लेषक at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $220,743 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
Ant Group में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $89,118 है।

विशेष नौकरियां

    Ant Group के लिए कोई विशेष नौकरी नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • SmartThings
  • Shipt
  • WeRide.ai
  • GoGuardian
  • Netradyne
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन