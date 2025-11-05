Ansys सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Spain में

Ansys में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Spain P2 के लिए प्रति year €45.7K से P3 के लिए प्रति year €70.5K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Spain पैकेज कुल €61.1K है। Ansys के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
P1
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
€45.7K
€38.6K
€4.8K
€2.4K
P3
€70.5K
€55.4K
€12.3K
€2.9K
P4
€ --
€ --
€ --
€ --
33%
वर्ष 1
33%
वर्ष 2
33%
वर्ष 3
Ansys में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
33% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.00% वार्षिक)
33% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.00% वार्षिक)
33% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.00% वार्षिक)
