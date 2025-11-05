Ansys सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Pittsburgh Area में

Ansys में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Pittsburgh Area P1 के लिए प्रति year $86K से P4 के लिए प्रति year $140K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Pittsburgh Area पैकेज कुल $129K है। Ansys के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
P1
$86K
$78.3K
$5.3K
$2.4K
P2
$114K
$95.1K
$9.8K
$9.2K
P3
$135K
$108K
$15.4K
$11.7K
P4
$140K
$113K
$16K
$11.7K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
33%
वर्ष 1
33%
वर्ष 2
33%
वर्ष 3
Ansys में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
33% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.00% वार्षिक)
33% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.00% वार्षिक)
33% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.00% वार्षिक)
