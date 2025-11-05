कंपनी निर्देशिका
Ansys
Ansys सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Madrid Metropolitan Area में

Ansys में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Madrid Metropolitan Area P2 के लिए प्रति year €45.7K से P3 के लिए प्रति year €70.1K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Madrid Metropolitan Area पैकेज कुल €55.1K है। Ansys के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
P1
Software Engineer 1(प्रवेश स्तर)
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
Software Engineer 2
€45.7K
€38.6K
€4.8K
€2.4K
P3
Senior Software Engineer
€70.1K
€54.4K
€12.7K
€3K
P4
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
नवीनतम वेतन सबमिशन
इंटर्नशिप वेतन

वेस्टिंग अनुसूची

33%

वर्ष 1

33%

वर्ष 2

33%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

Ansys में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.00% वार्षिक)

  • 33% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.00% वार्षिक)

  • 33% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.00% वार्षिक)



शामिल पदनाम

नया पदनाम जमा करें

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर इंजीनियर

रिसर्च साइंटिस्ट

सामान्य प्रश्न

Ansys in Madrid Metropolitan Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज €89,595 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Ansys में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Madrid Metropolitan Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा €58,003 है।

अन्य संसाधन