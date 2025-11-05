Ansys सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Bengaluru में

कंपनी निर्देशिका
Ansys में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Bengaluru P1 के लिए प्रति year ₹2.1M से P4 के लिए प्रति year ₹4.61M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Bengaluru पैकेज कुल ₹4.84M है। Ansys के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
P1
Software Engineer 1(प्रवेश स्तर)
₹2.1M
₹1.79M
₹258K
₹43.3K
P2
Software Engineer 2
₹2.74M
₹2.12M
₹342K
₹281K
P3
Senior Software Engineer
₹4.46M
₹3.36M
₹962K
₹138K
P4
Lead Software Engineer
₹4.61M
₹3.72M
₹769K
₹130K
इंटर्नशिप वेतन

वेस्टिंग अनुसूची

33%

वर्ष 1

33%

वर्ष 2

33%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

Ansys में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.00% वार्षिक)

  • 33% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.00% वार्षिक)

  • 33% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.00% वार्षिक)



सामान्य प्रश्न

Ansys in Greater Bengaluru में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹5,490,511 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Ansys में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Greater Bengaluru के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹2,758,400 है।

