Ansys सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Bengaluru में

Ansys में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Bengaluru P1 के लिए प्रति year ₹2.1M से P4 के लिए प्रति year ₹4.61M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Bengaluru पैकेज कुल ₹4.84M है। Ansys के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
P1
₹2.1M
₹1.79M
₹258K
₹43.3K
P2
₹2.74M
₹2.12M
₹342K
₹281K
P3
₹4.46M
₹3.36M
₹962K
₹138K
P4
₹4.61M
₹3.72M
₹769K
₹130K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
33%
वर्ष 1
33%
वर्ष 2
33%
वर्ष 3
Ansys में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
33% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.00% वार्षिक)
33% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.00% वार्षिक)
33% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.00% वार्षिक)
