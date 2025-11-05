Ansys सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन France में

Ansys में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in France P3 के लिए प्रति year €63.7K है। मध्यक yearली मुआवजा in France पैकेज कुल €62.6K है। Ansys के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
P1
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
€ --
€ --
€ --
€ --
P3
€63.7K
€51.3K
€7.4K
€5K
P4
€ --
€ --
€ --
€ --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33%
वर्ष 1
33%
वर्ष 2
33%
वर्ष 3
Ansys में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
33% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.00% वार्षिक)
33% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.00% वार्षिक)
33% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.00% वार्षिक)
