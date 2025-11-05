Ansys सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन France में

कंपनी निर्देशिका
Ansys में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in France P3 के लिए प्रति year €63.7K है। मध्यक yearली मुआवजा in France पैकेज कुल €62.6K है। Ansys के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें।

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
P1
Software Engineer 1(प्रवेश स्तर)
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
Software Engineer 2
€ --
€ --
€ --
€ --
P3
Senior Software Engineer
€63.7K
€51.3K
€7.4K
€5K
P4
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
इंटर्नशिप वेतन

वेस्टिंग अनुसूची

33%

वर्ष 1

33%

वर्ष 2

33%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

Ansys में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.00% वार्षिक)

  • 33% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.00% वार्षिक)

  • 33% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.00% वार्षिक)



शामिल पदनाम

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर इंजीनियर

रिसर्च साइंटिस्ट

सामान्य प्रश्न

Ansys in France में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज €67,541 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Ansys में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in France के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा €59,764 है।

अन्य संसाधन